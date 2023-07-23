وزير الصحة الإتحادي يلتقي مدير مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان





التقى وزير وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم اليوم بمكتبه بولاية البحر الأحمر، بمدير مكتب الهلال الأحمر القطري د. صلاح الدين الدعاك، بحضور ممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي.

وأكد الوزير، إستمرار التعاون بين البلدين وبناء شراكة مؤسسية لدعم وتقوية النظام الصحي بالبلاد، متعهداً بتقديم كل العون للهلال الأحمر القطري وتسهيل الإجراءات، شاكراً المنظمة ودورها الكبير في إمداد الوزارة خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى مواصلة دعمها اللامحدود للصحة، في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، بسبب الحرب، مشيداً بالدعم الذي ظلت دولة قطر تقدمه لمساعدة الشعب السوداني، كما حيا الهلال الأحمر القطري على جهوده في تقديم المساعدات في مختلف المجالات.

من جانبه أكد مدير مكتب الهلال القطري بالسودان د. صلاح إستعداد المنظمة لتقديم الدعم للقطاع الصحي بالسودان وذلك بالتنسيق مع الوزارة، مقدماً إستعداد الهلال الأحمر القطري للعمل يد بيد مع الوزارة.

وقال إن الهلال الأحمر القطري سيواصل تقديم الدعم عبر ولايات السودان المختلفة، حتى تمر هذه الظروف ويتعافى النظام الصحي بالسودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا