مدير جامعة شندي يدشن توزيع سلة مواد غذائية للعاملين بالجامعة





دشن الدكتور حسن عوض الكريم علي مدير جامعة شندي بمجمع الكليات الطبية توزيع سلة المواد الغذائية غير المدفوعة القيمة للعاملين بالجامعة، ذلك بحضور الأستاذ الياس عثمان الشريف المدير التنفيذي لمكتب المدير وأعضاء لجنة السلة. وهنأ مدير الجامعة العاملين بالجامعة بحلول العام الهجري الجديد، متنمياً زوال المحنة التي تمر بها البلاد وأن يعم الأمن والسلام جميع الربوع، وبين السيد المدير أن السلة جاءت في إطار جهود إدارة الجامعة الرامية للإسهام في تخفيف أعباء المعيشة على العاملين، خاصة الذين لم يصرفوا رواتبهم منذ شهر أبريل الماضي مثمناً جهود حكومتي ولاية نهر النيل ومحلية شندي لدعمهم لمشروع السلة مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في كل ما من شأنه أن يخفف معاناة العاملين الناجمة عن عدم صرف الرواتب في ظل هذا الظرف الاستثنائي مشيراً إلى أن إدارته طرقت كل الأبواب وستعمل بذات المنوال حتى تحقيق الهدف المنشود. الجدير بالذكر أن العدد المستفيد من هذا البرنامج بلغ 930 شخصاً وشمل جميع الفئات العاملة بالجامعة، واحتوت السلة على كميات من الذرة والعدس والزيت.

سكاي نيوز

وكاله سونا