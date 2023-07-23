والي غرب كردفان يكشف توفر الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية





كشف والي ولاية غرب كردفان الأستاذ معتصم عبدالسلام عوض عن توفير كمية كبيرة من الأدوية المهمة والمنقذة للحياة بالاضافة الي بعض المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات ومراكز العناية وقد تم إرسالها من ولاية البحر الأحمر إلى الولاية. وقال الوالي في تصريح (لسونا) إن الأدوية التي تم الحصول عليها تشمل أدوية الطواريء من المحاليل الوريدية والامصال وأكياس الدم واللقاحات بالاضافة إلى مستلزمات مراكز غسيل الكُلى بمدينتي المجلد والنهود فضلاً عن أدوية الأمراض المزمنة.

وأشار الوالي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة ولاية غرب كردفان في سبيل توفير الخدمات الأساسية لإنسان الولاية رغم الظروف الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد مؤكداً ان حكومته تعمل من أجل المواطن الضعيف الذي يحتاج للخدمات …

سكاي نيوز

وكاله سونا