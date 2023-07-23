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ملامح خطة خريف العام ٢٠٢٣ بالجزيرة

2023/07/23
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استعرض اجتماع مديري الادارات العامة والفرعية بوزارة الصحة ولاية الجزيرة برئاسة الدكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام الوزارة اهم ملامح خطة طواريء خريف العام ٢٠٢٣ والتي جاءت وفق متغيرات تمر بها الولاية وهي تستوعب اعداد كبيرة من الوافدين مما يتطلب زيادة في رفع مستوى الاستعداد والجاهزية على مستوى المؤسسسات الصحية لتقديم الخدمة الطبية والاصحاح البئي والامداد الدوائي وخفض الاصابة بالملاريا وخدمات نقل الدم وخدمات الرعاية الصحية والتحسب للامراض الوبائية وامن مديرو الادارات على التزامهم التام بتجويد وتطوير الاداء وبذل مزيد من الجهد لتقليل الاثار الناجمة عن الخريف مؤكدين على التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة

سكاي نيوز
وكاله سونا

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