ختام ورشة العلاج التلطيفى بمركز الشرق للاورام بالقضارف





اختتمت بمركز الشرق للاورام بالقضارف الورشة العلمية الخامسة للعلاج التلطيفى والتى نظمها مركز الشرق واستهدفت اربعين مشاركا من الكوادر الطبية شملت الأطباء والصيادلة والتمريض والإحصاء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين من أقسام مستشفى القضارف والمراكز المتخصصة

وأوضح الدكتور معتصم مرسي إستشاري الأورام ومدير مركز الشرق للاورام بولاية القضارف فى تصريح ان الورشة استمرت لمدة يومين ناقشت خمس أوراق شملت مقدمة وتعريف بالعلاج التلطيفي و التواصل الفعال وكيفية توصيل الاخبار الغير سارة للمريض والسيطرة على الألم والأعراض الاخرى وتقديم الدعم النفسي والروحاني ومراعاة المريض حتى نهاية الحياة ومواساة الأسرة والعلاج التلطيفي عند الأطفال.

وأشار دكتور معتصم مرسى إلى أن الورشة اوصت بضرورة رفع الوعي بالعلاج التلطيفى واهميته فى كل مراحل العلاج بمستشفيات الولاية كافة وتوطين العلاج التلطيفى بالولاية باعتباره من التخصصات الحديثة والذى لايوجد إلا فى العاصمة الخرطوم والجزيرة ومركز الشرق للاورام والذى تم إدخاله منذ النشأة فى العام ٢٠١٦م.

سكاي نيوز

وكاله سونا