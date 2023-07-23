وكالة سلطان مساليت بالقضارف تقدم ٣٠٠ شابا للانخراط بالقوات المسلحة





قدمت وكالة سلطان المساليت بولاية القضارف أكثر من 300 شابا للانخراط فى صفوف القوات المسلحة لاسنادها فى معركة الكرامة .

ولدى مخاطبته صباح اليوم بقيادة الفرقة الثانية مشاة فعاليات النفرة اشاد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بهذه الوقفة التى تؤكد التفاف مجتمع القضارف بمكوناته المختلفة حول القوات المسلحة.

وقال ان القضارف تعتبر سودانا مصغرا لذا توالت نفرات الدعم المادي والعيني وبالقادرين على حمل السلاح للدفاع عن الوطن ضد القوات المتمردة والتعضيد على قومية الجيش السوداني.

من جانبه أوضح اللواء الركن احمد العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية ان هؤلاء الشباب سيكونون نواة لكتيبة الشهيد خميس عبدالله ابكر والى غرب دارفور الذى اغتيل غدراً.

من جهته تناول الاستاذ موسى محمد اسماعيل وكيل سلطان المساليت بالقضارف معاني ودلالات تدافع أبناءهم لاسناد القوات المسلحة فى معركة الكرامة مؤكداً أهمية نبذ خطاب الكراهية والتصدي للممارسات والانتهاكات التى تستهدف المجتمع السوداني.

وأشاد الناظر عوض الكريم محمود زائد نائب رئيس الهيئة الشعبية لمناصرة القوات المسلحة بالولاية بهذه النفرة وإظهار معاني التضامن مع الجيش وكان قد تحدث فى النفرة عدد من قيادات واعيان وكالة سلطان المساليت بالقضارف.

سكاي نيوز

وكاله سونا