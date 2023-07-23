اللجنة العليا للتعبئة بالنيل الأبيض تستعد لفتح معسكرات لتدريب الشباب





ترأس الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية بقاعة امانة الحكومة بربك اليوم الاجتماع الثاني للجنة ، بحضور لجنة أعضاء لجنة الأمن بالولاية وممثلين للغرفة التجارية ورجال المال والأعمال

ووقف الاجتماع على الترتيبات الخاصة بفتح المعسكرات لتدريب الشباب ، كما استمع الإجتماع لتقارير مفصله من اللجان الفنية عن سير عمليات الاستنفار بجميع المحليات .

واشاد الوالي بالاستجابة الكبيرة من قبل مكونات الولاية لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته ، مشيرا لاهمية الاستنفار والتعبئة ومواصلة عمل قوافل الدعم والاسناد وأهمية تدريب الشباب في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه امن واستقرار البلاد

واعلن الوالي عن تسخير كافة إمكانيات الولاية لنصرة ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة

من جانبه أعلن السيد زاهر النور ابوقمزه ممثل رجال المال والأعمال بالنيل الأبيض عن جاهزيه فعاليات مجتمع الولاية لنصرة القوات المسلحة باعتبارها صمام امان لوحدة واستقرار السودان وكشف ابوقمزه عن الترتيبات الجارية للنفرة الكبرى لاصحاب المال والأعمال والغرفة التجارية ببحر ابيض لدعم القوات المسلحة .

سكاي نيوز

وكاله سونا