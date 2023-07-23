يتصدران قائمة الأكثر حصدا للملايين.. كم يكسب رونالدو وميسي مقابل كل منشور في إنستغرام؟





تصدّر نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي قائمة أكثر النجوم في جميع المجالات الأعلى أجرا من المنشورات الممولة عبر منصة إنستغرام لعام 2023.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” (Daily Mail) البريطانية أن رونالدو (38 عاما) يكسب مبلغا هائلا نظير تلك المنشورات التي يشاركها عبر حسابه في إنستغرام للعلامات التجارية التي يروّج لها.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن رونالدو يكسب 2.15 مليون يورو عن كل منشور ممول، وقد اعتاد النجم البرتغالي الترويج لموقع “لايف سكور” (Live Score) الرياضي و”ثيرا بودي” (Thera Body)، وهي علامة تجارية متخصصة في أجهزة التدليك، بالإضافة إلى منصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance) على حسابه الذي يتابعه عليه 597 مليون متابع.

وشهد حساب كريستيانو رونالدو نموا هائلا على إنستغرام خلال السنوات الأخيرة، علما بأنه احتل المركز الثالث في قائمة أغنياء إنستغرام في عام 2019، حيث كان يكسب حينها 872 ألف يورو عن كل منشور ممول.

وتفوّق “صاروخ ماديرا” على نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر (25 عاما)، والتي تتقاضى على كل منشور ممول مبلغ 1.69 مليون يورو، ويتابع حسابها 397 مليون شخص.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني، إذ إنه يحصل على 1.59 مليون يورو عن كل منشور ممول عبر إنستغرام، ومن بعده الممثلة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز التي تستلم 1.56 مليون يورو.

وهناك أيضا الأميركي دوين جونسون، وهو مصارع محترف معتزل عُرف باسم “ذا روك”، أما الآن فهو ممثل ومنتج أفلام ورجل أعمال، ويتقاضى 1.53 مليون يورو عن كل منشور ممول.

وتحتل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان المركز السادس، وتتقاضى 1.51 مليون يورو عن كل منشور ممول، فيما تتقاضى شقيقتها كلوي 1.18 مليون يورو.

وكان كريستيانو قد تصدّر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عن العام الحالي 2023 حسب مجلة “فوربس” (Forbes) الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، حيث ربح 136 مليون دولار في الفترة بين الأول من مايو/أيار 2022 حتى اليوم نفسه من العام الجاري.

سكاي نيوز

الجزيرة