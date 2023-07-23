بالصور.. متبرعة “سخية”.. من هي صديقة بيل غيتس؟





تتردد منذ شهور أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمع الملياردير الأميركي، المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، وبولا هيرد، أرملة رئيس شركة “أوراكول” الراحل. ورصدت الكاميرات غيتس وهيرد معا في العديد من الأحداث الرياضية، منذ العام الماضي.

وتأكدت علاقتهما، وفق مصدر تحدث لمجلة بيبول، قال إن علاقتهما “معروفة على نطاق واسع”، ورغم ذلك لا توجد تأكيدات عن صفة رسمية لهذه العلاقة. وجاءت هذه الأنباء بعد نحو عامين من إعلان بيل غيتس، وميليندا فرينش غيتس، انفصالهما بعد 27 عاما من الزواج. وقد تم الانتهاء من طلاقهما رسميا في أغسطس 2021.

ووفق مجلة بيبول، فإن بولا هيرد أرملة الرئيس الراحل لشركة “أوراكل”، مارك هيرد، الذي توفي في أكتوبر من عام 2019، بعد 30 عاما من زواجه منها. وتخرجت بولا من جامعة تكساس في أوستن بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، عام 1984.

وبعد التخرج، عملت لعقود في مجال المبيعات والإدارة في شركة البرمجيات “ناشونال كاش ريجيستر”، وهي واحدة من أكبر مزودي البرامج والأجهزة والخدمات للبنوك وشركات التجزئة. وبولا متبرعة سخية، شاركت وزوجها الراحل في العديد من حملات التبرع. وقد ساعدت حملة لها جامعة بايلور في تكساس في الوصول إلى علامة المليار دولار بعد أن تبرعت بسبعة ملايين دولار في عام 2021. وبولا أم لبنيتن من زوجها الراحل، هما كاثرين وكيلي.

“قناة الحرة”