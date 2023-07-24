شاهد بالفيديو إبداع “سلاف الياس” في رائعة صديق أحمد.. ريدكم لي شديد يا يابا





تحظى أغاني “الشايقية” بأسلوب وأداء خاص يؤثر في وجدان المتلقّي، ويحمل شجناً وحنية تظل عالقة بالأسماع لفترة طويلة، ويعتبر “صديق أحمد” أحد عمالقة فن “الطنبور” في السودان.

اجتهدت المطربة “سلاف الياس” في أداء رائعة صديق أحمد “دروب الريد”، من كلمات الشاعر الراحل المقيم عبدالله محمد خير.

ريدكم لي شديد يا يابا ريدي أنا للبريدو شديد

إلا أنا ما معاكم ديمه لكن عن حبيبي بعيد

خلوني اللسافر أبوي لو كان في إجازة العيد

أمشي أزور حبيبي الغالي داير أوفي حق الريد

عشان يا يابا من يوم روح ما جاب لي منو بريد

وما قال لي وين يا زولي كيف عامل براك وحيد

شاهد “ريدكم لي شديد يا يابا”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“