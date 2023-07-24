بعد تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء.. حورية فرغلي تكشف حقيقة علاقتها بحسن شاكوش





خرجت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن صمتها لتكشف حقيقة علاقتها بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وجاء ذلك بعد تصريحات طليقته ريم طارق بشأن علاقة طليقها بإحدى الفنانات.

راجل متجوز

وقالت فرغلي:” والله عمري ما شفت حسن شاكوش ولا أعرفه شخصيًا، تابعت تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش حورية بس ما في شيرين !؟، أنا أصلا مبصاحبش أكيد مش هعرف راجل متجوز”.

بنت الجيران

وتابعت:”أنا مش كده خالص، ومع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعت الكلام ده، آخري صداقة، ولكن أنا عمري ماشفتوش حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير”.

نهار رمضان

الجدير بالذكر أن ريم طارق طليقة حسن شاكوش، كشفت عن سبب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة”.

“صحيفة المرصد”