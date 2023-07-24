جميلة السينما الهندية كاجول وقصتها مع شاروخان في فيلم رجوع العاشق المجنون





كان هذا الفيلم “رجوع العاشق المجنون” أكثر فيلم في “بوليوود” يحصل على دخل في تلك السنة، وأصبح واحداً من أكبر وأنجح أفلام بوليوود على مر العصور. وكاجول هي إحدى أشهر ممثلات السينما الهندية، حيث حظيت بشهرة واسعة، بل أصبحت من أكثر الممثلات الهنديات حصداً للأموال، ونالت ست جوائز خلال مسيرتها الفنية.

كان فيلم ” DilwaleDulhania Le Jayenge”، أو بالترجمة ” رجوع العاشق المجنون” – صاحب القلب الشجاع سيحوز على العروسة – من أشهر الأفلام التي قدمتها مع النجم الكبير “شاروخان”، ومن إخراج ” أديتيا شوبرا”، في العام 1995م.

وتذكر بعض الروايات بحسب ” سركاجول الي الابد ” عن الفيلم بأن المخرج “اديتيا تشوبرا” كان قد طلب من شاروخان إسقاط كاجول بدون أن يخبرها؛ حتى تكون ردة فعل “كاجول” طبيعية لحظة السقوط.

شاهد صورة السقوط: