إغلاق طريق الصادرات الخرطوم بارا





اصدر السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قرارا اليوم بإغلاق طريق الصادرات الخرطوم بارا وذلك لمنع استخدامه بواسطة قوات التمرد في نقل منهوبات المواطنين وادخال المرتزقة على ان تحول حركة مرور المركبات الى الطريق الرابط بين الخرطوم وكوستي. ووجه القرار وزارات الدفاع والحكم الاتحادي والداخلية والنقل والتنمية العمرانية والطرق والجسور والجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

سكاي نيوز

وكاله سونا