500 مجنداً بمعسكر سرحان بالمناقل إستجابة لنداء القائد العام





خاطب الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل صباح اليوم بمنطقة سرحان إنطلاق البرنامج التدريبي بمعسكر تدريب أهل المنطقة إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن عزة وكرامة الوطن ودحر المليشيا المتمردة بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية واللجنة العليا للتعبئة والإستنفار مؤكداً أن سرحان دائما ما تقدم الأنموذج في الأداء والعطاء شاكرا للقائمين على أمر المعسكر والإستنفار حسن المبادرة ..

من جانبه أكد الأستاذ الطيب الإمام جوده ممثل المنطقة إستعداد مجمل أطياف سرحان للإستجابةً لنداء القيادة وتلاحم مع القوات في معركة العزة والثبات معلناً إنضمام 500 مجنداً للمعسكر دعما للمعارك وسداً للثغرة المحلية .. فيما أكد العقيد الركن جهاد التهامي مشرف معسكرات محلية المناقل أن تضامن الشعب مع الجيش كان كلمة السر في الإنتصارات التي تحققها القوات المسلحة على أرض المعركة داعياً الشباب للتعاطي بنفس الحماس حتى نهاية التمرد مشيراً إلى أن فجر الخلاص قد بات قريباً ..

سكاي نيوز

وكاله سونا