الجزيرة: لجنة فرز طلبات تجار أسواق الخرطوم تبدأ أعمالها بمدني





بحثت اللجنه التنسيقيه لفرز طلبات تجار أسواق الخرطوم واللجنة الفنيه العليا الخاصة بمنح الدكاكين بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بمصلحه الأراضي بمدني برئاسة الأستاذ عمر عبد الرحمن عمر رئيس اللجنة الترتيبات اللازمة لبدء عمل اللجنة.

وأمنت اللجنه على أهمية التنسيق بين اللجنة الفنيه العليا لمنح الدكاكين واللجان الفرعية لمقابلة التجار ومطابقة المستندات هذا وقد أسفر الحصر المبدئي عن 17 نشاطا شمل الموردين والقطاعي والجملة والمواد الغذائية والإسبيرات والمغالق والأجهزه الكهربائية والأواني المنزليه والملبوسات والأحذيه الأثاثات والترحيلات حيث تلقت اللجنة تنويرا حول جهود لجنة الحصر بمدينة رفاعة وأثنت اللجنة على الجهود التي بذلتها اللجنة والتصنيف والتبويب الذي قامت به.

هذا وقد أمن الإجتماع على أن تبدأ لجنة فرز الطلبات بدار المهندس بمدني الاربعاء المقبل عبر ثلاثه لجان فرعية متخصصة حتى تتمكن اللجنة من مقابلة أكبر عدد من المتقدمين.

وأوضحت اللجنة ضرورة أن يحضر التاجر بنفسه ومعه المستندات الأصلية للمطابقة حسب الجداول المعلنة وشدد الإجتماع على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات للتجار …

سكاي نيوز

وكاله سونا