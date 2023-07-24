لجنة مراقبة ومتابعة الايصال الورقي ١٥ تواصل طوافها





تواصل اللجنة التي شكلها مدير عام ديوان الحسابات القومي الاستاذ عبد الرحمن معلا عجوب لمراقبة ومتابعة الايصال الورقي ١٥ وغيرها من النماذج المالية تواصل طوافها علي محليات الولاية الشمالية المختلفة برئاسة الاستاذ صالح علي محمد خير من الادارة العامة للوزارات والوحدات الاتحادية بديوان الحسابات القومي حيث فرغت اللجنة من مراجعة ومتابعة أورنيك ١٥ المالي بمعبري اشكيت وأرقين والضرائب والزكاة والمواصفات والمقاييس بمحلية وادي حلفا بجانب مراجعة الوحدات الاتحادية بمحلية مروي.

وأكد رئيس اللجنة الزائرة للولاية الشمالية هذه الأيام الاستاذ صالح علي محمد خير في تصريح (لسونا) أن الهدف من تشكيل اللجنة تعظيم الايرادات بالولايات ومراجعة العمل المالي والحسابي بما يساهم في المحافظة على المال العام في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتعثر التحصيل الإلكتروني في المركز والولايات وعدم تمكن الوحدات الحكومية من الحصول على حوجتها من النماذج المالية ذات القيمة والنماذج المساعدة وأشار الي أن اللجنة تقوم بعملها ومهامها بالصورة المطلوبة وذلك بتعاون وتنسيق تام مع وزارة المالية والقوى العاملة والادارة العامة للحسابات بالولاية الشمالية.

واضاف أن اللجنة ستغطي خلال الأيام القادمة بقية محليات الولاية وأشاد بأداء الولاية فيمايلي طباعة وتوزيع إيصال ١٥ الورقي على جميع الوحدات والمؤسسات.

من جانبه أكد مدير الادارة العامة للحسابات بالولاية الشمالية الاستاذ الصادق احمد الحاج أنه وبناءا علي القرار الصادر من مدير عام ديوان الحسابات القومي بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة أورنيك ١٥ الورقي تم تكوين لجنة على مستوى الولاية برئاسة مدير الادارة العامة للحسابات ومدير التحصيل الموحد بالولاية مقررا وعضوية اخرين مشيرا إلى أن الهدف من تكوين اللجنة الوقوف على سير العمل بأيصال ١٥ الورقي ومراجعة الموجود بالمخازن مع المستلم والتدقيق المالي بشكل عام مضيفا أن اللجنة قامت اليوم بمراجعة ومتابعة الايصال الورقي ١٥ بديوان الضرائب وأمانة ديوان الزكاة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بدنقلا.

وقال إن وزارة المالية والقوى العاملة والادارة العامة للحسابات والجهات ذات الصلة حريصة على تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل اللجنة حتي تتمكن من أداء وإنجاز مهامها بالصورة الطيبة

سكاي نيوز

وكاله سونا