مؤسسة كسلا للتمويل الأصغر تشرع في تمويل صغار المزارعين





اطلع والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله ، رئيس مجلس امناء مؤسسة كسلا للتمويل الاصغر لدي لقائه مدير مؤسسة كسلا للتمويل الاصغر عبد العزيز احمد خضر ،علي جهود المؤسسة فيما يختص بشروعها في تمويل الموسم الصيفي 2023 والذي يستهدف صغار المزارعين بمحليات ( حلفا الجديدة ـ نهر عطبرة ـ ود الحليو ت خشم القربة ـ كسلا ).

واستمع الوالي الي تنوير شامل من مدير المؤسسة حول عمليات التمويل التي بدات فضلا عن جهود حكومة الولاية مع وبنك السودان المركزي فرع كسلا وحدة التمويل الاصغر واستقطاب التمويل عبر بنك النيل وتسليم القسط الاول للمزارعين .

واستعرض اللقاء التحديات التي يمكن ان تواجه الموسم الصيفي في ظل الاوضاع الحالية وقلة الامطار منوها الي امكانية التوجه الي تمويل القطاع الفيضي بمناطق حلفا الجديدة ومشروع القاش مؤكدا في ذات الوقت جاهزية المؤسسة لتمويل صغار المنتجين مشيدا في ذات الوقت بجهود وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية في توفير التقاوي المحسنة للمزارعين وتسليمها اياهم الاسبوع المقبل .

وجدد مدير المؤسسة وقوفهم مع المواطنين في ظل الظروف الحالية لتعظيم انتاج المحصولات وتوفير الاعلاف من خلال تمويل المزارعين في القطاع البستاني ضمن واجبات المؤسسة تجاه المواطن .

سكاي نيوز

وكاله سونا