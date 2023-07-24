أمر محلى بالقضارف يحدد ساعات عمل المطاعم والكافتيريات والمتنزهات





أصدر المدير التنفيذي لبلدية القضارف، عباس إدريس اليوم أمرا محليا يختص بتنظيم العمل بالسوق العمومي والأسواق الفرعية ببلدية القصارف.

وفيما يلي تورد نص الأمر المحلي: –

منع العمل في المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات والمتنزهات داخل حدود بلدية القضارف بعد الساعة الحادية عشر مساءا وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويحظر على الأفراد التجمع بالأسواق الفرعية والسوق العمومي وجوز الامر للمدير التنفيذي الاستثناء في حالة الضرورة.

وكل من يخالف الأحكام الواردة في هذا الأمر يعرض نفسه العقوبات المنصوص عليها المادة 3/أ، سيكتب تعهداً بعدم تكرار المخالفة في المرة الأولي في حالة تكرار المخالفة تفرض عليه تسوية لا تقل عن 200 الف جنيه لصالح البلدية أو الغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه لصالح حكومة السودان، وفي حالة العودة لارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وسحب الرخصة التجارية لمدة عام.

ومن يخالف أحكام المادة3/ب يعاقب بالغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه.

سكاي نيوز

وكاله سونا