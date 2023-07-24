تخريج 655 من حفظة القرآن الكريم بمركز بروفيسور المجذوب بفداسي





أكدت الشيخة سناء صديق عبد الحي محمد مشرف حلقات القرآن الكريم بمركز البروفيسور محمد علي مجذوب بمنطقة فداسي الحليماب بمحلية مدني الكبرى لدى مخاطبتها مساء أمس مهرجان القرآن الكريم وتخريج حفظة القرآن الكريم رقم 17 بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية ياسر خضر نصار ومؤسس المركز القرآني بفداسي البروفيسور مبارك محمد علي مجذوب أكدت إهتمامها بالحفظة ورعايتهم في كل الدورات وأعلنت أن الحفظة والحافظات في هذه الدورة نحو (655) موزعين في (75) خلوة قرآنية ضمت (580) حلقة نسائية وعبرت عن إشادتها بجهود شيوخ وأهل القران في ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة وتعاليم الدين الحنيف وبمؤسس المركز القرآني إبن المنطقة الذي اسس العديد من المرافق والخدمات ودعت لإستمرار مثل هذه الحلقات تمكينا للدين وتنشئة للطلاب على النهج القويم كما أشادت بالمتفوقات اللائي أحرزن نتائج طيبة في المنافسات داعية لهن بدوام التفوق والعمل على إستكمال دراساتهن العليا في مجال العلوم الإسلامية والفقه …

سكاي نيوز

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