ارتفاع في درجات الحرارة وامطار خفيفة في أجزاء من الولايات.





قالت هيئة الارصاد الجوية اليوم انه من المتوقع ان تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في جميع انحاء البلاد. كما توقعت الهيئة هطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ،الجزيرة،القضارف،سنار،النيل الابيض،النيل الازرق،كردفان الكبرى ،ودارفور الكبرى. واضافت انه سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس 45 درجة في مدينة دنقلا، وادناها،بمدينة كسلا 24 درجة. وتوقعت أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 44 درجة في كل من دنقلا ،كريمة،عطبرة،وشندي،وادنى درجة حرارة متوقعة 21 درجة في زالنجي..

سكاي نيوز

وكاله سونا