برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشاريع صحية بولاية الجزيرة





بحث الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة لولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم جوس ديلاهد نائب الممثل المقيم بالسودان لبرنامج الأمم المتحدةالأمم المتحدة الإنمائي السبل الكفيلة لدعم الصندوق لبرامج مكافحة الإيدز والدرن وإقامة محطة اوكسجين في المناقل وتركيب طاقة شمسية لعدد 20 مركز صحي وانشاء محرقة نفايات طبية، كما وقف اللقاء على الأوضاع الصحية في الولاية والخدمات الطبية المقدمة للوافدين. من جانبه أشاد المدير العام بالدعم الكبير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي.

سكاي نيوز

وكاله سونا