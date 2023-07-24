بحث استئناف العمل في طريق ود الحليو ــ السد





بحث والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله خلال الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم مع قيادات واعيان محلية ريفي ود الحليو برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ـ حاج عثمان اسماعيل وبحضور وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المهندس عصام الدين ابراهيم وممثلي ادارة الطرق والجسور باالوزارة ، السبل الكفيلة لاستئناف العمل بطريق ود الحليو السد بطول(17) كلم والذي توقف بسبب الغاء العقد مع الشركة المنفذة لتشييد الطريق لاسباب متعلقة بها.

وامن المجتمعون علي اهمية الطريق واستئناف العمل به نظرا للجوانب الاقتصادية والامنية الاجتماعية المتعلقة بقيام الطريق وربطة لمناطق الانتاج ومنطقة االفشقة.

واوضح المدير التنفيذي لمحلية ريفي ود الحليو ان قيام الطريق يعتبر حلما لمواطن المحلية واضافة حقيقة للمحلية والولاية .

وقال ان المحلية وبامكانياتها الاقتصادية وقيام سدي اعالي نهر عطبرة وسيتيت ومحاذاتها لدولتي اثيوبيا واريتريا وامكانية قيام سوق مشتركة مع الدولتين تمثل عوامل كافية لاستئناف العمل بالطريق والبحث في ايجاد فرص لايجاد التمويل اللازمة في اكثر من محور لتنفيذه تحت اشراف وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية وذلك عبر السندات واستصدار خطابات الضمان.واشار المدير التنفيذي الي حرص المحلية ومواطنيها والجهود المبذولة لاكمال الطريق والدخول في مرحلة جديدة متعلقة بالترتيب لتوفير الضمان المالي للشركة التي سيتم توقيع العقد معها.

سكاي نيوز

وكاله سونا