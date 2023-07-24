نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح بالولاية الشمالية





نجح فريق طبي بمستشفى الضمان مروي ، في إجراء أول عملية قلب مفتوح لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً . تم إجراء العملية بقيادة الدكتور مصطفى محمد الحسن استشاري جراحة القلب ودكتور ماهر فضل استشاري الباطنية والقلب ومشاركة أخصائي التخدير دكتور عبدالرحمن التجاني وفريق عمل متكامل من الأطباء والمحضرين وكوادر التمريض . ويعتبر مستشفى الضمان مروي إحدى المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية وكذلك مركز الضمان لعلاج الأورام الذي يعتبر من أكبر المراكز بإفريقيا في مدينة مروي الطبية والتي تم تأسيسها منذ العام 2007 بواسطة وحدة تنفيذ السدود ضمن المشروعات المصاحبة لسد مروي والتي أصبحت فيما بعد وبقرار رئاسي تتبع للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي في العام 2014 . الجدير بالذكر أن المدينة الطبية استقبلت في الأشهر الماضية عددا من الاستشاريين والاختصاصيين الوافدين من مدينة الخرطوم ، في جميع التخصصات الطبية ، مثل جراحة القلب وجراحة المخ والأعصاب وطب الأطفال وغيرها من التخصصات المختلفة ، والذي ساعد على توافد عدد كبير من المرضى لتلقي العلاج في مدينة مروي.

سكاي نيوز

وكاله سونا