وزير الصحة وقطر الخيرية يدشنان أجهزة بمستشفى عثمان دقنة





دشنت وزارة الصحة الإتحادية ومنظمة قطر الخيرية اليوم بمستشفى عثمان دقنة أجهزة طبية(أجهزة فحص غازات الدم ، ABG) ،مقدمة من منظمة قطر الخيرية ،للحوجة الماسة لها في قسم الطواريء والعناية المكثفة ، بحضور وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم ، ومدير مكتب منظمة قطر الخيرية بالسودان ، مهندس عمر عبدالعزيز ، ومديرعام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر د. إبراهيم الناصر ومدير مستشفى عثمان دقنة د. محمد كمال، ومدير الحجر الصحي القومي د. الفاتح الربيع ، وممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي .

وخلال التدشين التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف ،اليوم بوفد قطر الخيرية.

وأكد الوزير، إستمرار التعاون بين البلدين وبناء شراكة مؤسسية لدعم وتقوية النظام الصحي بالبلاد ، متعهدا بتقديم كل العون لمنظمة قطر الخيرية وكل المؤسسات القطرية وتسهيل الإجراءات والتنسيق معها ،مشيدا بالدعم الذي ظلت دولة قطر تقدمه لمساعدة الشعب السوداني، كما ثمن الدور الكبير للمنظمة ، مشيرا إلى جهودها في تقديم المساعدات في مختلف المجالات ، لافتا إلى دورها أثناء بداية الأزمة في توفير الأغذية للكوادر الطبية بالمستشفيات ، موضحا أن الدعم القطري كان على حسب الحوجة التي قدمتها لجنة الإمداد الطبي لوزرة الصحة .

وأشار الوزير إلى الفجوة في بعض الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة ، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمة ،علما ان هناك ( 13) الف حالة سرطان ، و(8 ) الاف حالة غسيل كلى ،مما يتطلب توفر الأدوية وماكينات الغسيل ،مشيرا إلى مبادرة وزير الصحة القطري لتوفير أدوية زارعي الكلى للمرضى السودانيين، داخل البلاد وخارجها في دولة مصر العربية .

من جانبه أكد مدير منظمة قطر الخيرية مهندس . عمر عبدالعزيز ،الاستعداد لتقديم مبادرات لدعم القطاع الصحي بالسودان من خلال الانشطة التي تنظمها المنظمة ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة ، لتحسين الوضع الصحي، مقدما استعداد منظمة قطر الخيرية وللعمل على توفير إحتياجات وزارة الصحة والإلتزام بالحوجة المحددة من قبل وزارة الصحة الإتحادية .

كما اشار مهندس عمر إلى وصول جسر جوي عبر تركيا ،الاسبوع القادم ، عبارة عن (65) طنا من المستهلكات الطبية وأدوية الكلى والسرطان ، قائلا أن المنظمة ستواصل تقديم الدعم عبر مختلف المشروعات لضمان استمرار الخدمات الصحية .

وأكد مدير عام الصحة بولاية البحر الأحمر د. إبراهيم الناصر ،عن أهمية مستشفى عثمان دقنة ، ودورها الكبير والفعال في تقديم خدمة العلاج للمواطنيين ، داعيا الى إكمال النواقص بأقسام المستشفى وشكر مدير مستشفى عثمان دقنة ، د. محمد كمال ، منظمة قطر الخيرية ،مشيدا بالدعم المقدم موضحا ان جهاز فحص غازات الدم ، ABG يساهم في مساهمة كبيرة في قسم الطواريء والعناية المكثفة ، لافتا إلى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات لذلك نعمل على أن تكون كل الاقسام جاهزة بكل معتدتها الطبية، لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية .

سكاي نيوز

وكاله سونا