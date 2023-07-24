مستشفى الضمان بالابيض ينفذ عيادات طبية مجانية متخصصة للمرضى





ينفذ مستشفى الأبيض الدولي (الضمان) بولاية شمال كردفان ، عيادات طبية مجانية متخصصة بالشراكة مع شركة بترولاينز لخام النفط المحدودة.

اوضحت المدير العام لمستشفي الضمان د. آمال خليل يوسف أن هذه العيادات الطبية المجانية تأتي في إطار تقديم المساعدة والاسناد للمواطن وتقديرا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد عامة وشمال كردفان خاصة مبينة أن برنامج العيادات والايام العلاجية المجانية يظل مستمرا لجميع التخصصات وحدد له يوم الاثنين من كل اسبوع.

وأشارت د. آمال أن الاسبوع الاول للعيادات المجانية نفذ تم خصيصه للأذن والأنف والحنجرة وتجاوز العدد الـ220 مريضا بينما هذا الاسبوع الثاني خصص للمسالك البولية وفاق عدد المرضى الـ120مريضا وقابل للزيادة.

وكشفت أن الكشف الطبي والخدمات العلاجية مجانا وأن الخدمات التشخيصية والعمليات بتخفيض نسبة 25% مؤكده إن المستشفى تظل أبوابها مشرعة لجميع الحالات لتقديم الخدمات خدمة لمواطن الولاية والسودان عامة.

من جهته أكد د. حامد حمدلله موسى منسق القطاع الجنوبي لشركة بترولاينز لخام النفط المحدودة أن الشراكة مع مستشفى الضمان بتنفيذ المخيمات والعيادات المجانية تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع مضيفا أن إقامة الأيام العلاجية مستمر دعما للمواطن وتوفيرا للخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتخفيفا لمعاناة المرضى في ظل الظروف التي تعيشها البلاد..

سكاي نيوز

وكاله سونا