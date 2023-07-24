مجلس عمداء جامعة الخرطوم يجيز التقويم الدراسي لبعض الكليات





عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم أمس ، اجتماعه الإسفيري الدوري برئاسة مدير الجامعة بروفيسير عماد الدين الأمين الطاهر عرديب رئيس المجلس بحضور نائبه بروفيسور أحمد مضوي ،امين الشؤون العلمية بروفيسور علي عبدالرحمن رباح وعميد شؤون الطلاب دكتور سليمان حماد وعدد من عمداء الكليات بالجامعة .

وقد أجاز المجلس التقويم الدراسي الذي قدمته امانة الشؤؤن العلمية لجميع كليات الجامعة للدراسة اونلاين والذي بدأ تنفيذه فعليا في كليات الطب،طب الأسنان الصيدلة ،علوم التمريض وكلية العمارة وتجري بقية الكليات هذه الأيام الترتيبات اللازمة لبداية الدراسة اونلاين.. كما قرر مجلس العمداء بداية الإمتحانات للفصول النهائية لكليات الٱداب،الهندسة والصيدلة خلال شهر أغسطس المقبل في المراكز المعتمدة في ثلاث جامعات وهي وادي النيل،جامعة القضارف وجامعة الجزيرة بالإضافة لمركز القاهرة والتي يجري التنسيق حاليا مع سفارة السودان بالقاهرة والمستشار الثقافي لتحديد المكان وتهيئته للإمتحان.. كما قرر المجلس عقد امتحانات الملاحق والبديل لطلاب المستوي الأول بكلية الدراسات الإقتصادية والإجتماعية يوم 12 أغسطس القادم.. نشير إلي أن مجلس العمداء كان قد عقد إجتماعا إسفيريا طارئا يوم 16 يوليو الجاري وقف فيه علي جميع الترتيبات لبدء الدراسة اونلاين وبدء الإمتحانات والترتيب لها بالإضافة للترتيبات الخاصة بسفر الأساتذة وإقامتهم في تلك المراكز كما اقر تكوين لجان للإمتحانات في هذه المراكز بالتنسيق مع العمداء المنسقين الذين تم تحديدهم سابقا وأمن الاجتماع علي تغطية الجامعة لكل تكلفة الإمتحانات في هذه المراكز.. وأكد المجلس إلتزام ادارة الجامعة بتوفير مال للبحث العلمي وسداد المديونيات السابقة عبر التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استمرار المشروعات البحثية التي تجري الٱن في عدد من الكليات وتوفير مال للبحث للمشروعات الممولة من الخارج. … هذا وكان مدير الجامعة قد أجاز نيابة عن مجلس الأساتذة نتائج طلاب الدراسات العليا لمجلس الدراسات الطبية والصحية بناءاُ علي توصية المجلس واللجنة المصغرة لشؤون مجلس الأساتذة التي يترأسها نائب مدير الجامعة لكي لا يتضرر الطلاب الذي استوفوا شروط منحهم الدرجة العلمية…. وقد شكر مدير الجامعة السادة العمداء ووكيل الجامعة علي جهودهم المقدرة والمستمرة لضمان سير العملية التدريسية كما شكر سعادة سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمستشار الثقافي الدكتور مرتضي علي عثمان علي تعاونهم المستمر وسعيعهم لتامين مركز الإمتحانات بالقاهرة لجميع منسوبي جامعة الخرطوم الذين هم خارج البلاد… وقد ترحم مدير الجامعة في بداية الإجتماع علي الذين توفاهم الله من منسوبي الجامعة وعلي شهداء الوطن وتمني عاجل الشفاء للجرحي والمصابين..

سكاي نيوز

وكاله سونا