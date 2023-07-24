وزارة العدل تستعيد بيانات تسجيل الشركات واسماء الاعمال والتوكيلات التجارية





أكد وزير العدل محمد سعيد الحلو اليوم ان وزارة العدل استطاعت بواسطة موظفي تفنية المعلومات (I T ) العاملين فيها من استعادة كافة البيانات الخاصة بتسجيل الشركات واسماء الاعمال والتوكيلات التجارية حيث كانت قاعدة البيانات محفوظة في مكان أمن .

وأضاف في تصريح انه اعتبارا من يوم غد سوف تباشر مكاتب المسجل التجاري بالادارات القانونية بالولايات اعمالها وسوف يكون مكتب المسجل التجاري بالادارة القانونية بالولاية الشمالية دنقلا هو مركز البحث البديل وعلي الاخوة المستشارين العاملين بمكاتب المسجل التجاري في كل ولايات السودان التواصل لاغراض البحث والتسجيل مع الادارة القانو نية بالولاية الشمالية مكتب المسجل التجاري.

سكاي نيوز

وكاله سونا