شباب وتجار مدينة كادقلي يقدمون دعماً سخيا للقوات المسلحة





بمبادرة شبابية ومشاركة شعبية إلتئم فيها الشباب وتجار الإجمالي والقطاعى وأصحاب المركبات والمواصلات الداخلية بسوق مدينة كادقلي مقدمين دعماً عينياً ومعنوياً يؤكد تلاحم الشعب مع قواته المسلحة عضداً وتماسكاً لقيادة الفرقة الرابعة عشرة مشاة رئاسة اللواء 55 بكادقلي مرددين شعار: (جيش واحد شعب واحد).

وحيا والى جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم لدى مخاطبته المواطنين عقب استلامهم الدعم بمقر رئاسة اللواء 55 مشاة اليوم ، المواطنين على وقفتهم جنباً إلى جنب مع قوات الشعب المسلحة وهى تسد الثغور فى ربوع الولاية. وقال الوالى إن المبادرات التى انتظمت بالولاية تؤكد مدى الارتباط الوجدانى لإنسان الولاية وتلاحمه مع القوات المسلحة من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.

وأكد الوالى أن حكومة الولاية تعمل في تناغم تام مع الأجهزة الأمنية للتصدى لمحاولات للاعتداء ضد الوطن. مطالباً الحركة الشعبية شمال الحلو الجنوح للمفاوضات بدلاً من الدخول في معترك الإقتتال. بجانب مناشدته لقوات الدعم السريع الإستجابة لنداء القائد العام وتحكيم صوت العقل وتسليم أنفسهم. فيما نادى مواطنى الولاية بعدم الإستجابة لمؤامرات الخونه الماجورين المخذلين وبث الشائعات المغرضة. من جانبه أكد قائد الفرقة 14 مشاة اللواء الركن فيصل مختار الساير قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وجاهزيتها للتصدى لاى محاولات عدو تسول له نفسه للنيل من تراب هذا الوطن، ممتدحاً دور المواطن بالولاية لتقديم الدعم والسند للأجهزة الأمنيه بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا