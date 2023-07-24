بادي يطلع على الأوضاع الأمنية والخدمية بقيسان





اطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية وسير عمليات تجارة الحدود بمحافظة قيسان.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ جمال أبو القاسم القاضي محافظ محافظة قيسان حيث بحث اللقاء الترتيبات الإدارية والفنية الجارية في سبيل مكافحة مرض الحصبة بمنطقة الجبال الشرقية بمحافظة قيسان إلى جانب العمل على معالجة النقص في مخزون السلع الضرورية عبر تنشيط وتفعيل تجارة الحدود مع الجانب الإثيوبي.

من جانبه أبان محافظ محافظة قيسان أنه أطلع الحاكم على الجهود التي تعكف عليها المحافظة في سبيل دعم عجلة الإستقرار والإستجابة لقضايا الإستقرار الأمني والخدمي في ربوع المحافظة، مبيناً أن الفريق وجه بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لدعم الأوضاع الصحية الى جانب التدخلات الإنسانية بالمناطق المتأثرة بالأوضاع الصحية على مستوى المحافظة.

سكاي نيوز

وكاله سونا