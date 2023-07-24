حاكم النيل الأزرق يقف على مسيرة الإستقرار بمحافظة الكرمك





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ منتصر أحمد الربيع محافظ محافظة الكرمك يرافقه الأستاذ طارق التوم رئيس لجنة العائدين بالمحافظة على مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بمحافظة الكرمك والمشروعات المستقبلية بالمحافظة.

محافظ الكرمك أشاد بمواقف حكومة الإقليم وكبير إسنادها لعجلة التنمية والإستقرار بالمحافظة، وأوضح أنه أطلع الحاكم على الأوضاع الأمنية بصورة عامة والترتيبات الجارية لمعالجة الأوضاع الإنسانية الخاصة بالنازحين المتأثرين بالأحداث الأمنية الأخيرة، موضحاً أن اللقاء أمن على أهمية تسيير قافلة تعنى بدعم النازحين المتأثرين بالأوضاع الأمنية عقب الهجوم الذي تعرضت له الأجزاء الغربية من محافظة الكرمك مؤخراً، وأضاف أن اللقاء أمن على المقترحات الخاصة بتنظيم مؤتمر جامع لمناقشة تحديات الإستقرار بمشاركة كافة الفعاليات بالمحافظة وذلك لمعالجة القضايا الأمنية والسياسية بصورة عامة وقضايا اللاجئين والنازحين إلى جانب دعم قضايا السلام والتعايش السلمي ودعم مسيرة التنمية الشاملة في ربوع المحافظة في مجالات التعليم والصحة والطرق.

وأبان أن السيد الحاكم أكد دعمه وكامل رعايته لمشروعات الإستقرار والنهضة التنموية في ربوع محافظة الكرمك وأمن على ضرورة التحرك الفوري لدعم قضايا المتأثرين بالأحداث الأمنية الأخيرة.

سكاي نيوز

وكاله سونا