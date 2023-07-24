والي الشمالية يؤدى واجب العزاء في شهيد القوات المسلحة





أدي والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي وعدد من أعضاء لجنة أمن الولاية وأجب العزاء لاسرة شهيد القوات المسلحة المقدم المهندس أحمد عبد السلام بحي الدرجة الثالثة بدنقلا.

وكان الشهيد في مهمة عمل رسمية ضمن ركاب الطائرة التي سقطت بسبب عطل فني بعد إقلاعها من مطار بورتسودان وترحم الوالي علي روح الشهيد سائلا المولي عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا وأن يدخله مع الصديقين والشهداء والصالحين.

من جانبه أوضح العميد الركن دكتور الامير محمد طه دياب والذي تحدث إنابة عن شركة زادنا العالمية ومنظومة الصناعات الدفاعية أن الشهيد المقدم احمد عبد السلام كان يقوم بعمل إستراتيجي كبير ويعتبر من الشباب المشهود لهم بحسن الخلق ورحابة الصدر والمداومين علي الصلاة في المساجد.

و اكد ممثل أسرة الشهيد الشيخ عبد الاله الفيل أن الشهيد كان يتمتع بسيرة حسنة في حي الدرجة الثالثة بدنقلا وقدم شكره وتقديره لوالي الولاية الشمالية والوفد المرافق له علي الزيارة وتقديم وأجب العزاء في هذا الفقد الجلل.

سكاي نيوز

وكاله سونا