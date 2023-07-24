الاجتماع الاول لمجلس التنسيق الصحى بجنوب كردفان.





انعقد اليوم بأمانة الحكومة بكادقلي برئاسة الوالي ونائبه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الصحي بالولاية ذلك لمناقشة أهمية قضايا الصحة.

وأكدت سستر بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ان المجلس تم تكوينه منذ العام 2018 إلا انه لم يفعل ولكن تم تفعيله بواسطة الوالي الهمام محمد إبراهيم عبدالكريم وتضمينه فى موازنة العام 2023.

وإضافت بتول ان المجلس أجاز المقترحات المقدمة من اللجان الفنية المتخصصة لدراسة تعريفة وتسعيرة خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه ذلك بنسبة 25% بجانب مناقشة ألية تطوير مستوى النظافة بالمحليات بالتنسيق مع ادارة الحكم المحلي بهدف وضع خطة واستراتجية وقائية للحد من التلوث ووبائيات الخريف واثاره الجانبية.

من جانبه أوضح الدكتور الفاضل كامل الدودو مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بجنوب كردفان ان اجتماع المجلس ألولائي انعقد لأول مرة منذ ثلاثة سنوات حيث أجاز خطة تسعيرة الخدمات الصحية المجاز فى موازنة العام 2023.

وأشار الدودو ان التسعيرة الحالية لم تكن بطريقة علمية لكن هناك لجانا فنية مختصة بين قطاعات الوزارة والصندوق لوضع دراسة حول تكلفة التسعيرة للعمل بموجبها بعد إجازتها من مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان للفترة المتبقية. علاوة على العمل بموجهات القرار رقم (4) الخاص بتشغيل المراكز الصحية وتحميل المؤمن 25% تقديم الخدمات الصحية.

وقال الفاضل ان الاجتماع اشاد بمقترحات اللجنة الفنية. مؤكدا استمرارية المجلس فى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات العامة مع الشركاء والجهات ذات الصلة لتوصيل وتوفير الخدمات للمؤمن عليهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا