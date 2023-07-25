هكذا ودعت شمس الكويتية طائر تويتر الشهير .. ماذا قالت؟





ودعت القنانة الكويتية شمس، علامة العصفور التي رافقت منصة تويتر منذ إنطلاقتها حتى الآن، بعد أن قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتغييره إلى علامة X.

وكتبت شمس عبر حسابها الخاص: “هذي التغريدة الاخيرة للذكرى قبل يشيلون العصفور الي عشنا معاه سنين طويلة مليئة بالاحداث”.

وقد قام الملياردير الأميركي مالك منصة تويتر إيلون ماسك بتغيير علامة تويتر كما صرح في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي، وتم إستبدال شعار تويتر العصفور الأزرق الذي كان رمزا للعلامة التجارية إلى شعار “X”. هذا ما أحدث ضجة كبيرة في العالم، ويعتبر حدث كبير.

والجدير ذكره أن ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، قامت المؤسسة بتغيير اسم أعمالها إلى “إكس كورب”، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.

“الخليج24”