بسمة بوسيل بلوك صيفي جديد أظهر “التاتو” وتوجه رسالة لشقيقها – صورة





منذ طلاقها من الفنان تامر حسني تشارك بسمة بوسيل جمهورها برحلاتها ويومياتها مع أولادها وشقيقها. ونشرت بسمة بوسيل فيديو جديد لها مع شقيقها ظهرت فيه بلوك جديد.

أطلت بسمة بوسيل بـ Crop Top، كشف عن التاتو المرسم على بطنها، وبنطلون واسع من نفس النقشة. أما شعرها كان على طريقة الضفائر مع مكياج بألوان صيفية. ووجهت بسمة بوسيل رسالة إلى شقيقها لأنه دائما معها ويقف بجانبها.

ومؤخرا، طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل كوفر جديد وهذه المرة للفنانة جوليا بطرس. الأغنية بعنوان “بكرا شي نهار” طرحتها جوليا بطرس عام 2018 وهي من كلمات فادي الراعي وألحان زياد بطرس وتوزيع داني حلو. وعلقت بسمة بوسيل على الكوفر الجديد “من أحب الأغاني على قلبي، وأنا بغني الكوفر ده كنت شايفه آدم قدامي وهو راجل كبير”.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

“في الفن”