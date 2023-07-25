رونالدو وجورجينا برفقة أطفالهم في رحلة بحرية .. شاهد بالصور





شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادى النصر السعودي، صورة جديدة برفقة أطفالها ورنالدو عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وظهرت في الصورة جورجينا رودريجيز وكريستيانو رونالدو وأولادهم خلال استماعهم بالبحر في العطلة الصيفية، معلقة: “الحب اعظم قوة فى الكون”، حيث لاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها وجمهورها .وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىنادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

“صدى البلد”