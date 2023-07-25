أين توفيت الفنانة السودانية نانسي الإرسالية وما هي أسباب وفاتها المفاجئة؟





فجع الوسط الفني بالسودان صباح الثلاثاء بخبر وفاة الفنانة السودانية المعروفة نانسي الإرسالية, وتفاجأ أصدقاء المطربة بنبأ وفاتها المفاجئة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد توفيت نانسي صباح الثلاثاء بمستشفى السلام بحي المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مقربون من الفنانة الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاتها هو ارتفاع في السكر (كومة سكري) دخلت على إثرها مستشفى السلام وتوفيت هناك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين