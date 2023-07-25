محلية البحيرة تدشن معسكرات تدريب المتطوعين





ثمن الأستاذ شمس الدين محجوب علي المدير التنفيذي لمحلية البحيرة دور أبناء البحيرة في التصدي لأي هجوم غادر يستهدف أمن وكرامة الوطن مستشهداً بما قدمه اللواء ركن نادر محمد بابكر قائد الحرس الرئاسي في مجابهة التمرد لحظة هجومه على القيادة العامة منذ الوهلة الأولى.

جاء ذلك لدى مخاطبته إحتفالات اللجنة العليا للتعبئة العامة والإستنفار بتدشين معسكرات التدريب بالطوينة.

من جانبه حيا المقدم إسحق سلمان محمد الخليفة قائد ثاني اللواء التاسع مشاة حيا المجندين على حماسهم العالي وتلبيتهم لنداء القائد العام للقوات المسلحة مشيراً إلى أهمية الإعداد الجيد للمقاتلين إمتثالاً لقوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وذلك للحاجة الماسة وفقاً لمقتضيات الحالة الماثلة مضيفاً أن من يجيد التعامل مع السلاح يستطيع الدفاع عن نفسه وماله وعرضه.

و أكد جاهزيتهم لدعم المعسكرات بما يليهم من الإلتزامات الفنية واللوجستية، فيما أعلن العمدة محمد عثمان النعمان جاهزية شباب البحيرة للإنخراط في معسكرات التدريب حتى يتسنى لهم الدخول في فضل الجهاد والمحافظة على أمن وسلامة الوطن.

وقال الأستاذ محمد نعمان التوم رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار ومنسق معسكرات التدريب أن تلبية نداء الإستنفار أضحت فرض عين على كل من تشمله دعوة القائد العام وتنطبق عليه شروطها وأنها عبادة لايمكن التراجع عنها بنص آيات الإستنفار القرآنية والعديد من الأحاديث النبوية مبيناً أنهم قد فرغوا من تجهيز عدد سبعة معسكرات في مناطق متفرقة من المحلية تحمل أسماء الشهداء من تلك المناطق وأن التسجيل لايزال مستمرا بغية إفتتاح المزيد من المعسكرات.

سكاي نيوز

وكاله سونا