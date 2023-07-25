ولاية سنار تنشئ سوق للمحاصيل بالسوكي





ثمن الأستاذ صديق خميس مدير أسواق المحاصيل بولاية سنار المجهودات التي بذلتها الإدارة المحلية بسوق السوكي بالتعاون مع الإدارة التنفيذية والجهات ذات الصلة بتخصيص وإنشاء سوق خاص بالمحاصيل بالمحلية، وقال إن محلية السوكي بهذا الإنجاز تكون من أولى المحليات التي أحدثت إضافة تاريخية في مجال إنشاء وتهيئة البيئة بالاسواق مؤمناً على ضرورة إكمال ما تبقي من الأعمال موضحاً أن جولاته المتتالية خلال هذه الفترة بمثابة إختبار لكشف مناطق الخلل والعمل علي معالجتها على أكمل وجه. وقدم الاستاذ جمعة منيال مدير أسواق محاصيل محلية السوكي شرحاً مفصلاً عن الوحدات والنقاط التحصيلية التابعة لإدارته وبحث كيفية اكمال المنشآت، مشيراً إلى أن من أولوياتهم تهيئة بيئة العمل التي تساعد في التخطيط السليم وتعين على تقديم خدمة تليق بإنسان المحلية. من جانبه امتدح الأستاذ الصادق عبد الله زيتون نائب مدير أسواق المحاصيل بالولاية جهود القائمين على أمر الأسواق واصفاً سوق محلية السوكي بالنقلة والتطوير الحقيقي الذي حول بيئة السوق من مكتب إلى مؤسسة يشار اليها بالبنان مؤمناً على ضرورة إكمال ما تبقى وتوفير جميع المطلوبات.

سكاي نيوز

وكاله سونا