وزارة الاستثمار بالشمالية تعلن جاهزيتها لاستكمال المخططات الاستثمارية





أكد المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح أن العمل والأداء بالوزارة يمضي بصورة طيبة بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وخروج معظم الانظمة المصرفية عن المعاملات .

وأشار الي إستمرار جهود حكومة الولاية الشمالية ووزارة الاستثمار والصناعة وحرصهما علي تسهيل وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية الشمالية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية .

واضاف في تصريح لسونا أن الوزارة وعبر إدارتها المختلفة تبذل مجهودات كبيرة لاستكمال المخططات الاستثمارية وأعلن عن إكتمال مخطط مدينة الفردوس الصناعية الاستثمارية الذي يبعد عن مدينة دنقلا بنحو 13 كيلو جنوبا ويجاور طريق شريان الشمال غربا مؤكدا أن المخطط شهد دخول الكهرباء اليه وأصبح الان جاهزا للتوزيع للمستثمرين لمناطق صناعية للمواد الغذائية والتعبئة والتغليف وورش الحرفيين وجميع أنواع الصناعات مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار والصناعة بالشمالية علي إستعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والمعاملات الاستثمارية للمستثمرين الذين قدموا من ولاية الخرطوم للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب فضلا عن تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين من داخل وخارج البلاد .

وأضاف أن الوزارة لم تقم بفرض أي رسوم إضافية جديدة على المعاملات الاستثمارية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحيا وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالشمالية دور شركاء الاستثمار والجهات ذات الصلة وتعاونهم وتنسيقهم المستمر مع الوزارة في دفع عجلة الاستثمار والتنمية والاقتصاد ودعم وإسناد القوات المسلحة مؤكدا أن أبواب الولاية الشمالية ستظل مشرعة لكل الراغبين في الاستثمار فيها .

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية الاستاذ النور إدريس النور وجود إدارة متخصصة داخل الادارة العامة للاستثمار تسمي النافذة الموحدة وتعني بتبسيط وتسهيل المعاملات الاستثمارية لكل المشروعات الاستثمارية بجانب وجود نافذة بنكية لتسهيل عملية تحصيل أموال المعاملات الخاصة بالمستثمرين.

وأشار الي إستمرار الجهود لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وإستكمال المخططات الاستثمارية التي يتم تجهيزها وإعدادها بواسطة اللجنة العليا للمخططات الاستثمارية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية فضلا عن توفير المعلومات المطلوبة للمستثمرين بصورة وأضحة وشفافة .

واضاف أن الادارة جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية الشمالية وذلك وفقا لقانوني الاستثمار والصناعة بالولاية .

سكاي نيوز

وكاله سونا