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الجزيرة: استقرار تقديم حزم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال المتأثرين بالحرب

2023/07/25
وزارة الصحة بولاية الجزيرة e1664252090343

أعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تصريح صحفي استقرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية من تحصين وتغذية وتعزيز صحة وصحة نفسية للأطفال بمراكز الإيواء والمجتمع مجاناً عبر 25 مركزاً صحياً بمحلية مدني الكبرى بأفضل الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات وخدمات المعامل بالتعاون مع المنظمات والمبادرات المجتمعية بجانب تفعيل نظام الإحالة للأطفال للمستشفيات. حيث استقبل مستشفى الأطفال مدني حوالي 7993 طفلاً من الوافدين واستقبل مركز الجزيرة لجراحة الأطفال ما يقارب 2 ألف طفل قدمت لهم كل الخدمات الطبية والعلاجية. مبيناً سعي وزارته لتحسين وتجويد الخدمة الطبية المقدمة بدعم من حكومة الولاية والمنظمات والمبادرات المجتمعية.

سكاي نيوز
وكاله سونا

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