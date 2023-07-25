الجزيرة: استقرار تقديم حزم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال المتأثرين بالحرب





أعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تصريح صحفي استقرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية من تحصين وتغذية وتعزيز صحة وصحة نفسية للأطفال بمراكز الإيواء والمجتمع مجاناً عبر 25 مركزاً صحياً بمحلية مدني الكبرى بأفضل الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات وخدمات المعامل بالتعاون مع المنظمات والمبادرات المجتمعية بجانب تفعيل نظام الإحالة للأطفال للمستشفيات. حيث استقبل مستشفى الأطفال مدني حوالي 7993 طفلاً من الوافدين واستقبل مركز الجزيرة لجراحة الأطفال ما يقارب 2 ألف طفل قدمت لهم كل الخدمات الطبية والعلاجية. مبيناً سعي وزارته لتحسين وتجويد الخدمة الطبية المقدمة بدعم من حكومة الولاية والمنظمات والمبادرات المجتمعية.

سكاي نيوز

وكاله سونا