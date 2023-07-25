تشييد مباني التحصين الموسع بالجزيرة بدعم من اليونسيف





إطمأنت الدكتور رحاب الزين مدير الادارة العامة للرعايه الصحية الأساسية وزارة الصحة بولاية الجزيره برفقة ألاستاذ عبدالمطلب محمد نور كرم الله مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية على سير العمل بمشروع مبنى التحصين الموسع بالولاية الذى يتم بتمويل كامل من منظمة يونيسيف بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٠٠ ألف دولار.

واشارت إلي ان المبني يتكون من مكاتب الاداره وسلسلة تبريد اللقاحات ومخزن جاف وقاعة إجتماعات وغرفه للحرس وغرفه للسائقين مبينة ان المبني يعد إضافة حقيقية لوزارة الصحة ولاية الجزيره لمزيد من التجويد فى الآداء لبرنامج التحصين الموسع بالولاية معبرها عن شكره لمنظمة يونيسيف للدعم الذي ظلت تقدمة لبرامج الصحة

سكاي نيوز

وكاله سونا