والي كسلا يفتتح قسم شرطة مرور محلية اروما





افتتح والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله قسم شرطة مرور محلية ريفي اروما والذي يجئ ضمن خطة ادارة شرطة المرور في تقصير الظل الاداري وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالمرور والسلامة المرورية.

واشاد الوالي لدي مخاطبته الاحتفال بحضور وزير المالية المكلف ومدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي سفيان دكتور عبد الوهاب وعدد من منسوبي شرطة المحلية ومحلية ريفي اروما وشرطة المرور فضلا عن القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحلية ، بجهود شرطة المرور وافتتاح القسم الذي يعتبر صرحا خدميا كبيرا لخدمة محليات الولاية الشمالية عامة.

واوضح ان منطقة شرق السودان تعاني من التهميش ردحا من الزمن خاصة محليات ولاية كسلا الشمالية مما انعكس سلبا علي ضعف الخدمات. وقال ان افتتاح قسم المرور دليل علي بذل غاية الوسع للنهوض بالمحليات الشمالية حتي تؤدي دورها في خدمة المواطن وتكون فاعلة وقوية مؤكدا التزام حكومة الولاية بتذليل كافة العقبات التي تسهل عمل المركز وتوفير بعض المتطلبات لانطلاقة عمل المركز.

وكشف الوالي عن حجم الدعم الذي تم تقديمه للمحلية في اطار تحقيق الامن والاستقرار ومنع التفلتات ووقوع الجريمة باقامة الارتكازات وتزويد المحلية بمعينات الحركة . ودعا الوالي الي اهمية التعاون ونبذ الخلافات والالتفاف حول برامج المحلية حتي تكون قادرة علي ارضاء تطلعات مواطنيها.واشاد الوالي بالاستجابة العالية لنداء القائد العام للقوات المسلحة مشيرا الي انتظام معسكرات التدريب للمستنفرين والقادرين علي حمل السلاح علي مستوي المحليات منوها الي ضرورة تاكيد الوقفة خلف القوات المسلحة دون حياد. وامن الوالي علي مبادرة الجبهة الوطنية السودانية القومية للشباب بتوحيد صف مكونات شرق السودان.

من جانبه اوضح مدير شرطة الولاية ان افتتاح القسم ياتي في اطار السعي لتقصير الظل الاداري وايجاد الخدمات بالقرب من المواطن . واشاد بدور شرطة المحلية واهتماماتها المتعددة مشيرا الي حوجة مواطن المحليات الشمالية للخدمات الشرطية التي سيتم توفيرها في اطار الواجب تحت رعاية حكومة الولاية. واشاد ممثل المجتمع المحلي محمد سيدنا باهتمامات شرطة المرور وحرصها علي افتتاح القسم ليكون اضافة الي خدمات الجمهور بالمنطقة. ونوه الي التزام المجتمع المحلي للمساهمة في تقديم الخدمات بالمنطقة للحوجة الماسة لها.

وتطرق الي مجهودات حكومة الولاية في تنفيذ برامج ترويض القاش والحماية من فيضانات القاش وتاثيرها علي مناطق القاش. واستعرض مدي جاهزية المحلية ومناطق القاش للانخراط في معسكرات التدريب استجابة لنداء الوطن وتاكيد الوقفة مع القوات المسلحة في الدفاع عن مكتسبات البلاد. من جانبه حيا العقيد شرطة بابكر النور كافة المشاركين في افتتاح القسم الذي يعد اضافة حقيقة لانسان المحلية.

واوضح ان القسم من شأنه تقديم كافة الخدمات المرورية من استخراج للرخص والترخيص اضافة للمساعدة في نشر التوعية المرورية وتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية. ونوه بابكر الي الدور الذي تقوم به ادارة الاعلام في تحقيق التوعية والسلامة المرورية والانفتاح مع الاجهزة الاعلامية لتوصيل الرسالة.

واضاف ان الافتتاح ياتي في اطار خطة نقل الخدمات للمحليات وتاهيل الاقسام تحريك المتحركات لترخيص المركبات معربا عن شكره وتقديره لوالي الولاية فيما يختص بتخفيض رسوم ترخيص المركبات الي 50% مشيدا بمنسوبي شرطة المرور في تحقيق السلامة المرورية والانتشار الواسع علي الطرقات.

سكاي نيوز

وكاله سونا