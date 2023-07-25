صحة سنار: تعمل من أجل تقليل وفيات الأمهات و الاطفال





راس د. آدم علي فزع وزير الصحة المكلف بولاية سنار اليوم إجتماع اللجنة الاستشارية رقم (٣ ) للعام (٢٠٢٣) لمشروع الصحة الإنجابية المتكاملة للمرأة (wish) واكد سعيهم لتقليل وفيات الأمهات والاطفال حديثي الولاده.

و أشاد بالتنسيق الكبير لجمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية سنار مع الادارات ذات الصله بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية مشددا على ضرورة تفعيل الشراكات ومعالجة التحديات التي واجهت المشروع مثمنا جهود الجمعية واعدا بحل كل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع

فيما اكد مدير جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية سنار عبدالله محمد قسم السيد ان الجمعية ماضيه في تنفيذ برامجها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء لتعود الفائده على مجتمع الولاية عموما واضاف ان تقديم الخدمه للوافدين من احداث الحرب بالخرطوم مسؤلية الجميع واستعرضت مقرر اللجنة الاستشارية لمشروع الصحة الإنجابية المتكاملة للجمعية سستر دار السلام محمد مصطفى عجيبان التحديات التي واجهت عمل مشروع الصحة الإنجابية المتكاملة للمرأه مشددة على ضرورة معالجتها لتحقيق النجاح المطلوب للمشروع واشارت إلى ان برنامج الصحة الإنجابية سيسخر كافة امكاناته لانجاح المشروع مبينة ان هناك تنسيق تام مع الجمعية في تنفيذ البرامج وفق الرؤى الفنية المطلوبة. واكد المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الاسره السودانيه فرع ولاية سنار أن الجمعية تعمل بكل طاقتها من اجل خفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولاده لافتا إلى ان تحديات المشروع تتمثل في قلة الدواء ودخول فصل الخريف وعدم وجود إسعاف مجهز لتحويل الحالات الي ذلك اكد محمد حسن البدري مدير التخطيط والتنمية الصحية على ضرورة التنسيق والتخطيط المبني على النتائج حسب الحاجه والأولويات مشيرا إلى أن الولايه أستقبلت أعداد كبيره من الوافدين جراء الحرب بالخرطوم . فيما قدمت د. رؤي سليمان محمد علي منسق مشروع الصحه الانجابيه المتكامله للمراه (wish) بجمعية تنظيم الاسره السودانية شرحا عن البرامج التي تم تنفيذها والتي إستهدفت مناطق النزوح وبعض مناطق الهشاشه بالفرق الجواله والتي قدمت العديد من العيادات في خدمات الصحة الإنجابية والمحاضرات التوعويه والارشاديه مؤكدة ان برامج المشروع ستتواصل لمدة تسعه اشهر.

سكاي نيوز

وكاله سونا