شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية مقيمة بالخليج تتحسر على عدم متابعة السودانيين للمحتوى الذي تقدمه وساخرون: (زول يقنعنا أنو في سودانية بالجمال دا ونحنا بنتابعها يومياً)





نشرت حسناء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وجد اهتمام كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحسرت الناشطة الحسناء على عدم متابعة السودانيين للمحتوى الذي تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت في حديثها أن السودانيون لا يعرفونها إلا من رحم ربي ومن تابع المحتوى الذي تقدمه في السنوات الماضية.

وكشف عدد من المعلقين بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين أن الفتاة سودانية لكنها مقيمة في الخليج, ليرد عليهم ساخرون خلال تعليقاتهم (زول يقنعنا أنو في سودانية بالجمال دا ونحنا بنتابعها يومياً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين