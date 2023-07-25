اجتماع غرفة طوارئ الخريف بالولاية الشمالية





عقدت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية الشمالية إجتماعا اليوم بمباني وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية برئاسة مدير إدارة الطرق والجسور المهندس إيهاب فتحي .

وإطمأن الاجتماع علي سير الاستعدادات الجارية لمجابهة خريف هذا العام كما تم من خلال الاجتماع تكوين لجنة فنية تضم الطرق والجسور وأبحاث الري والدفاع المدني والعون الانساني والهلال الأحمر والطب الوقائي والارصاد الجوي والطاقة والتعدين وذلك للطواف علي عدد من مناطق الهشاشة بالولاية وعمل المعالجات اللازمة .

وأمن الاجتماع علي ضرورة الاسراع في إجازة ميزانية الطوارئ الموحدة وتحديد المعينات المتوفرة لكل جهة إيواء المخزون الاستراتيجي ، الدفاع المدني ،العون الانساني ،الهلال الأحمر السوداني ،الصحة والمنظمات .وشدد الاجتماع أيضا علي ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لدرء الامطار والسيول والفيضانات بالولاية الشمالية.

سكاي نيوز

وكاله سونا