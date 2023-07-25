إستمرار العمل في طريق المحطة بمدني بطول 3.5 كيلو





وقف المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة على بداية الدهان لشارع المحطة بمدني بطول 3.5 كيلو متر.

عبر الوزير عن إشادتة بالجهود المبذولة في إنقاذ مشاريع الوزارة بالمحليات وأكد أن مرحلة دهان الشارع هي المرحلة قبل الأخيرة في إنفاذ الطريق ..

من جانبه أعلن المهندس هشام عبد الحفيظ مدير هيئة الطرق والجسور إستمرار الأعمال الاخري في الطريق بالتتابع حتى السفلتة والفواصل معلناً إكتمال تشوين كميات مقدرة من إحتياجات بناء الطرق الأعمال وإستعرض بعض إنجازات الهيئة في انفاذ 8 كيلو متر في وحدة الماطوري بمحلية المناقل وإستمرار العمل في طريق تنوب _ الحصاحيصا بطول 3 كيلو متر إضافة للأعمال الترابية في طريق طيبة الشيخ عبد الباقي وقسومه والعمل في معالجة آثار الخريف في طريق المناقل بشراكة زكية بين الهيئة ومحلية المناقل واللجنة الأهلية للطريق ..

وأكد إستمرار العمل في طوارئ الخريف عبر الردميات والمعالجات الآنية والفورية بمشاركة المحليات ..

سكاي نيوز

وكاله سونا