وصول أربعة وأربعين الف جالون من وقود الخدمات لغرب كردفان





وصلت مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان كميات من الوقود الجازولين تقدر بأربعة وأربعين ألف جالون من جملة سبعين ألفا مصدقة للولاية ويأتي ذلك بجهد وتنسيق مشترك مع حكومة ولاية شمال كردفان . وقال نائب والي غرب كردفان الاستاذ آدم كرشوم نورالدين إن الوقود سيسهم بشكل ملحوظ في دعم الموسم الزراعي وإستقرار الخدمات الضرورية الحيوية ومن ثم خفض معاناة المواطن . وقدم كرشوم الشكر لحكومة شمال كردفان وكل الجهات والاجهزة الامنية التي ساهمت في إستجلاب الوقود لغرب كردفان مشيرا لإستمرار المساعي لتوفير المزيد في الفترة القادمة حتى تنعم المحليات كافة بالخدمات الحيوية . من جهته قال الاستاذ وقيع الله محمد صاغة مدير الإدارةالعامة للنقل والبترول بالولاية ان الكمية التي وصلت ستعمل علي إستقرار عمل القطاعات الاستراتيجية بشكل كبير مبيناً ان كمية الوقود هذه ستوزع علي ست محليات بالولاية . هذا وكشف وقيع الله عن وصول كميات من البنزين في مقبل الايام.

سكاي نيوز

وكاله سونا