مستشفى الشرطة الجديد بعطبرة يوفر العلاج المجاني لمصابي الحرب





اطمأن اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل على أوضاع مصابي معركة الكرامة الذين تم اخلائهم لمستشفى الشرطة الجديد بعطبرة من منسوبي القوات المسلحة وبقية القوات النظامية.

ووجه سيادته لدى زيارته الميدانية للمستشفى بحضور العميد شرطة طبيب الوليد محجوب عثمان مدير مستشفى الشرطة وجه بتقديم العلاج كاملا لهم بصورة مجانية وتوفير كل ما يحتاجون اليه حتى يمن الله عليهم بالشفاء، وقال: “ان التضحيات والمواقف البطولية لهؤلاء الاشاوس واستبسالهم دفاعا عن عزة وكرامة الامة يجعل لهم دينا في اعناقنا جميعا” مؤكدا ان القوات المسلحة والقوات النظامية تمضي بخطوات ثابتة نحو النصر الحاسم على مليشيات الدعم السريع في القريب العاجل.

سكاي نيوز

وكاله سونا