استجابة عالية لاستنفار الشباب بحلفا الجديدة





اكد قائد قوات الاحتياط بحلفا الجديدة الرائد صفوان عبد اللطيف محمد موسى اليوم ، أن سرعة الاستجابة العالية والتلقائية لقدامي المحاربين والشباب المستنفرين استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة ، دلالة على الحس الوطني والأمني ورغبة أكيدة لنيل شرف الدفاع عن الوطن ضد المهددات الأمنية الداخلية والخارجية.

واشاد صفوان لدى مخاطبته جموع المستنفرين بالاقبال والتدافع الكبير والمعنويات العالية موضحا أن الباب مفتوح لكل من يستطيع حمل السلاح.

واضاف انه سيتم رفع كشوفات المسجلين لقيادة الفرقة 11 مشاه بخشم القربة لإجراء الترتيبات الإدارية والفنية للمستنفرين في معركة الكرامة الوطنية .

سكاي نيوز

وكاله سونا