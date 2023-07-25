حكومة شمال كردفان تطلع على أداء الوزارات والمحليات والمجالس





رأس والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف بقاعة مجلس الوزراء بامانة الحكومة اليوم ، اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية رقم 3 لسنة 2023 حيث ناقش الاجتماع تقارير اداء الوزارات والمحليات والمجالس والقطاعات الحكومية.

وأوضح الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة بولاية شمال كردفان الناطق الرسمي بأسم حكومة الولاية الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال فى تصريح صحفى أن الاجتماع استمع لتنوير من الوالي حول الوضع الراهن فى الجانب الأمني بمناطق الولاية المختلفة إلى جانب تقارير مفصلة من المديرين العاميين للوزارات ومدراء القطاعات حول سير العمل والوضع الراهن.

واستمع المجلس لتقارير من محليات الولاية والتى ركزت على محور الامن وحركة انسياب السلع الضرورية والخدمات وابان الناطق الرسمى ان الاجتماع وقف على جهود ومساعى الولاية فيما يتعلق بتوفير مرتبات العاملين علاوة على توفير الخدمات الضرورية وخاصة المياه.إلي ذلك اصدر والي الولاية عدد من القرارات والمواجهات التى تدفع بمسيرة العمل خلال الفترة المقبلة فى كافة المجالات الخدمية.

في السياق استمع مجلس وزراء حكومة الولاية لتنوير من مفوض العون الانسانى بشمال كردفان المهندس طارق امين ابو البشر حول الوضع الانساني بمناطق الولاية وعدد المتاثرين ومراكز الايواء بمحليات الولاية وحجم التدخلات التى تمت من المنظمات والوكالات الدولية والوطنينة وكشف المفوض عن جملة المتاثرين بالنزوح والمهجرين والذى بلغ (48) الف أسرة بالولاية لافتا الى ان تلك الاسر في حاجة ماسة للمساعدات الانسانية العاجلة.

سكاي نيوز

وكاله سونا